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В Україні очікується негода. Синоптики попередили, де завтра чекати дощі та зливи

Вівторок 06 травня 2025 13:15
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В Україні очікується негода. Синоптики попередили, де завтра чекати дощі та зливи Фото: Синоптики попередили про дощі та зливи (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в Україні очікуються дощі та сильні зливи. Синоптики попередили, що негода охопить більшість регіонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Завтра, 7 травня, в Україні очікується періодичні дощі з перервами, а також тимчасові прояснення. У південних областях (крім Криму та Запоріжжя) прогнозуються сильні зливи.

Вдень у середу на заході та півночі країни дощі тимчасово припиняться, але цей період буде коротким.

Загалом температура повітря в Україні становитиме від +14 до +18 градусів, на півдні країни - від +19 до +22 градусів, а на південному сході температура може піднятися до +20+25 градусів.

Особливу увагу варто звернути на ніч з 7 на 8 травня, коли на заході, півночі та в центральних областях країни існує ймовірність заморозків на грунті.

Загалом, найближчими днями в Україні буде переважати волога погода, а сухі паузи очікуються лише 8 травня. Після цього країна знову потрапить під вплив періодичних дощів.

Погода у Києві

У Києві 7-го травня вночі та вранці можливі дощі, вдень очікується без істотних опадів. Температура повітря в столиці впродовж дня складе близько +16, +17 градусів.

Якою була погоду в Україні наприкінці квітня

У першій половині квітня температура в Україні піднялася до рекордних значень, наближаючись до показників червня.

Завдяки теплому повітрю з півдня, денна температура майже досягала абсолютних рекордів для цієї пори року. Однак з 26 квітня ситуація різко змінилася: після вторгнення холодного арктичного повітря температура різко знизилася, і на більшій частині України спостерігалися заморозки.

Дощі виявилися локальними, переважно на заході та півночі країни, і супроводжувалися сильними поривами вітру та навіть градом. У деяких областях було зафіксовано снігопади, що стало несподіваним явищем для кінця квітня.

Нагадаємо, що загалом у квітні 2025 року температура повітря в Україні прогнозувалась вище за норму.

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