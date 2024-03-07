В Україні очікується мінлива хмарність, місцями прогріє до +10: погода на завтра
Фото: погода на завтра, 8 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 8 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. На заході й півдні місцями температура підійметься до +8 - +10.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
В Україні очікується мінлива хмарність, втім, без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від -3 до -1 вночі й від +4 до +10 вдень;
- на півночі коливатиметься від -5 до -2 вночі й від +3 до +6 вдень;
- на півдні коливатиметься від -1 до -3 вночі й від +4 до +9 вдень;
- на сході коливатиметься від -4 до -7 вночі й від +3 до +5 вдень.
Фото: погода на 8 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -6 до -1, а вдень від +1 до +6. У Києві тим часом вночі від -2 до -4, а вдень від +4 до +6.
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