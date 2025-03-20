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В Україні очікується антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 21 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 21 березня, в Україну зайде антициклон. Тому в країні помітно потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Антициклон, сухе повітря, багато сонця, "мінуси" відступатимуть, тепло прибуватиме", - каже синоптик.

Зокрема, 21 березня впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +10...+14 градусів, у східних областях та в Криму ще свіжіше, +8...+11 градусів.

"Опадів не передбачається, сухо та сонячно", - додала Діденко.

Погода у Києві та похолодання в Україні

У Києві 21 березня також очікується комфортна погода, без опадів, сонячно, максимальна температура повітря досягне +12 градусів.

Але вже в неділю, 23 березня в Україні похолоднішає.

"Похолодання зсунеться на один день раніше, якраз на Всесвітній день метеоролога (23 березня, - ред) пройде дощ", - розповіла синоптик.

Крім того, температура повітря знизиться у північних областях України, включно з Києвом, до +4...+9 градусів.

Погода в Україні

В Україні останніми днями погода змінюється. Із суботи, 15 березня, в Україні фіксували похолодання.

Зокрема, гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат 18 градусів морозу. Теплішати в Україні почало з 20 березня.

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