В Україні очікується антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 21 березня, в Україну зайде антициклон. Тому в країні помітно потеплішає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Антициклон, сухе повітря, багато сонця, "мінуси" відступатимуть, тепло прибуватиме", - каже синоптик.
Зокрема, 21 березня впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +10...+14 градусів, у східних областях та в Криму ще свіжіше, +8...+11 градусів.
"Опадів не передбачається, сухо та сонячно", - додала Діденко.
У Києві 21 березня також очікується комфортна погода, без опадів, сонячно, максимальна температура повітря досягне +12 градусів.
Але вже в неділю, 23 березня в Україні похолоднішає.
"Похолодання зсунеться на один день раніше, якраз на Всесвітній день метеоролога (23 березня, - ред) пройде дощ", - розповіла синоптик.
Крім того, температура повітря знизиться у північних областях України, включно з Києвом, до +4...+9 градусів.
В Україні останніми днями погода змінюється. Із суботи, 15 березня, в Україні фіксували похолодання.
Зокрема, гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат 18 градусів морозу. Теплішати в Україні почало з 20 березня.
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