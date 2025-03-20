В Украине ожидается антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

"Антициклон, сухой воздух, много солнца, "минусы" будут отступать, тепло будет прибывать", - говорит синоптик.

В частности, 21 марта в течение дня максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, в восточных областях и в Крыму еще свежее, +8...+11 градусов.

"Осадков не предвидится, сухо и солнечно", - добавила Диденко.

Погода в Киеве и похолодание в Украине

В Киеве 21 марта также ожидается комфортная погода, без осадков, солнечно, максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов.

Но уже в воскресенье, 23 марта в Украине похолодает.

"Похолодание сдвинется на один день раньше, как раз на Всемирный день метеоролога (23 марта, - ред) пройдет дождь", - рассказала синоптик.

Кроме того, температура воздуха снизится в северных областях Украины, включая Киев, до +4...+9 градусов.