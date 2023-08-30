В Україні обмежують продаж цигарок та алкоголю в Duty Free: Зеленський підписав закон

Зазначимо, що закон передбачає обмеження на продаж магазинами безмитної торгівлі тютюнових виробів одній особі протягом однієї доби в обсязі, що перевищує 50 сигарет або 10 сигар або 20 сигарил (вагою не більше 3 грамів кожна) або 50 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою понад 50 грамів.

Також вводяться обмеження на продаж алкогольних напоїв одній особі протягом однієї доби в обсязі, що перевищує 2 літри алкогольних напоїв із вмістом спирту, що не перевищує 22 %, або 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22 %) алкогольних напоїв.

Закон набирає чинності з 1 вересня.

Важливість прийняття закону

За даними Державної митної служби, деякі магазини безмитної торгівлі продавали на один чек по 30-35 пачок цигарок. Такий продаж міг бути або фіктивним (а насправді цигарки продавалися на території України), або ці цигарки перевозилися дрібною контрабандою за кордон.

Нагадаємо, з 11 липня в Україні заборонили продавати електронні цигарки та курити їх у громадських місцях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.