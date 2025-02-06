В Україні обмежили розмір надвисоких пенсій: кого це стосується

Закон про держбюджет на 2025 рік містить норму про запровадження коефіцієнтів до розміру пенсій, призначених за спеціальними законами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як зазначається в повідомленні, обмеження стосуються пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), тобто до тих пенсій, розмір яких перевищує 23 610 гривень.
Такі коефіцієнти застосовуються до пенсій, які призначено:
- відповідно до Митного кодексу України,
- законів України:
- постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України".
Нагадаємо, Кабінет міністрів встановив на 2025 рік коефіцієнти для розміру пенсій понад 10 мінімальних пенсій (23 610 гривень) українців, які отримують пенсії за спеціальними законами.
Згідно з рішенням, пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (або мінімальної пенсії, 2361 гривня), виплачуються із застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення:
Водночас обмеження не застосовується до осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях та у відсічі військової агресії Російської Федерації проти України.