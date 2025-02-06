В Украине ограничили размер сверхвысоких пенсий: кого это касается

Как отмечается в сообщении, ограничения касаются пенсий, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), то есть к тем пенсиям, размер которых превышает 23 610 гривен.

Такие коэффициенты применяются к пенсиям, которые назначены:

- в соответствии с Таможенным кодексом Украины,

- законами Украины:

"О прокуратуре";

"О статусе народного депутата Украины";

"О Национальном банке Украины";

"О Кабинете министров Украины";

"О государственной службе";

"О дипломатической службе";

"О службе в органах местного самоуправления";

"О судебной экспертизе";

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы";

"О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов";

"О научной и научно-технической деятельности";

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";

- постановления Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года № 379/95-ВР "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

Ограничение высоких пенсий

Напомним, Кабинет министров установил на 2025 год коэффициенты для размера пенсий более 10 минимальных пенсий (23 610 гривен) украинцев, которые получают пенсии по специальным законам.

Согласно решению, пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (или минимальной пенсии, 2361 гривна), выплачиваются с применением коэффициентов к соответствующим суммам превышения:

к части пенсии (пенсионной выплаты), превышающей 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, и не превышающей 11 размеров, - 0,5;

к части пенсии, превышающей 11 размеров минимума, не превышающей 13 размеров, - 0,4;

к части пенсии, превышающей 13 размеров и не превышающей 17 размеров, - 0,3;

к части пенсии, превышающей 17 размеров превышает 21 размер, - 0,2;

к части пенсии, превышающей 21 размер, - 0,1.

Вместе с тем ограничение не применяется к лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и в отпоре военной агрессии Российской Федерации против Украины.