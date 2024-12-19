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В Україні обмежили інформацію про стан енергосистеми: чому так

Ілюстративне фото: в Україні обмежили інформацію про стан енергосистеми (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні наразі тимчасово не буде надаватись вся інформація щодо стану енергетичної системи. Це пов'язано з безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"З міркувань безпеки ми тимчасово можемо надавати лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми", - повідомили в ДТЕК.

У випадку, якщо необхідно буде повернутись до графіків стабілізаційних відключень - буде повідомлено окремо.

"Залишаємося з вами і тримаємо руку на пульсі. Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - написали в ДТЕК.

Відключення світла в Україні

З початку осені Російська Федерація посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Основною ціллю росіян є ТЕС, ГЕС та трансформаторні підстанції.

Одні з найбільших атак були 17 листопада - понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари пошкодили об'єкти в 14 областях, а 13 грудня Росія запустила 94 ракети та 193 дрони. З 16 грудня в Україні діють нові правила відключення електроенергії.

Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".

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