В Украине ограничили информацию о состоянии энергосистемы: почему так

"Из соображений безопасности мы временно можем предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы", - сообщили в ДТЭК.

В случае, если необходимо будет вернуться к графикам стабилизационных отключений - будет сообщено отдельно.

"Остаемся с вами и держим руку на пульсе. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации", - написали в ДТЭК.

Отключения света в Украине

С начала осени Российская Федерация усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Основной целью россиян являются ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции.

Одни из крупнейших атак были 17 ноября - более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары повредили объекты в 14 областях, а 13 декабря Россия запустила 94 ракеты и 193 дрона. С 16 декабря в Украине действуют новые правила отключения электроэнергии.