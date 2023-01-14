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Удар по будинку в Дніпрі: житло потрібне понад тисячі людей

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Дніпро, Субота 14 січня 2023 20:19
Удар по будинку в Дніпрі: житло потрібне понад тисячі людей Фото: через влучання російської ракети по багатоповерхівці в Дніпрі понад 1000 людей залишились без житла (t.me/tymoshenko kyrylo)
Автор: Каріна Левицька

В результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше як 1000 жителів наразі залишилися без житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка під час телемарафону.

За словами Тимошенка будинок в який влучила російська ракета складався з 16 під'їздів, а загалом в ньому проживало близько 1700 мешканців.

"Наразі весь будинок без електрики, газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей", - сказав заступник керівника ОП.

Він також розповів, що поряд з будинком відразу розгорнули додаткові Пункти Незламності, а рятувальники досі розгрібають завали.

"Всі міські, обласні служби працюють і точно будуть працювати всю ніч. Наші люди демонструють неймовірну взаємодопомогу! Пропонують тимчасове житло, допомагають розбирати завали", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, кількість постраждалих від удару по Дніпру перевалила за півсотні.

Раніше ми писали, що в результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 осіб.

Нині в мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" по будинку в Дніпрі. У результаті удару загинуло п'ятеро жителів.

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