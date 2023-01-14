Удар по будинку в Дніпрі: житло потрібне понад тисячі людей

В результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше як 1000 жителів наразі залишилися без житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка під час телемарафону.

За словами Тимошенка будинок в який влучила російська ракета складався з 16 під'їздів, а загалом в ньому проживало близько 1700 мешканців.

"Наразі весь будинок без електрики, газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей", - сказав заступник керівника ОП.

Він також розповів, що поряд з будинком відразу розгорнули додаткові Пункти Незламності, а рятувальники досі розгрібають завали.

"Всі міські, обласні служби працюють і точно будуть працювати всю ніч. Наші люди демонструють неймовірну взаємодопомогу! Пропонують тимчасове житло, допомагають розбирати завали", - сказав Тимошенко.