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В Україні низка підприємств зможе отримати пільговий кредит: названі деталі

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Українські підприємства, які втратили свої виробничі можливості через війну, матимуть змогу отримати пільговий кредит на суму до 60 мільйонів гривень. Уряд затвердив відповідну постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, таку можливість нададуть тим підприємствам, чиї виробничі потужності були знищені, пошкоджені або розташовані на тимчасово окупованих територіях. Програма допоможе поновити роботу частини бізнесів.

"Кредит надаватиметься на інвестиційні цілі або фінансування оборотного капіталу. Уряд забезпечує до 80% тіла кредиту перед банком. Позики надаються до 5 років. Нове або оновлене підприємство не може розташовуватися ближче ніж за 50 кілометрів до лінії бойових дій", - деталізував прем'єр.

Шмигаль додав, що в Україні наразі є сотні підприємств, які готові відновлювати свою роботу за умови додаткової допомоги від держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року у національній валюті становили 36,1% річних.

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Денис Шмигальбизнес