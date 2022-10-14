В Україні низка підприємств зможе отримати пільговий кредит: названі деталі

За його словами, таку можливість нададуть тим підприємствам, чиї виробничі потужності були знищені, пошкоджені або розташовані на тимчасово окупованих територіях. Програма допоможе поновити роботу частини бізнесів.

"Кредит надаватиметься на інвестиційні цілі або фінансування оборотного капіталу. Уряд забезпечує до 80% тіла кредиту перед банком. Позики надаються до 5 років. Нове або оновлене підприємство не може розташовуватися ближче ніж за 50 кілометрів до лінії бойових дій", - деталізував прем'єр.

Шмигаль додав, що в Україні наразі є сотні підприємств, які готові відновлювати свою роботу за умови додаткової допомоги від держави.