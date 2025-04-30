В Україні нетипова повітряна тривога: що сталося

В Україні вдень, 30 квітня помітили нетипову ситуацію з повітряною тривогою. Небезпека через дрони оголошена у західних областях, тоді як в інших - переважно вже оголошено відбій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
"Повітряну тривогу оголосили через загрозу ударів ворожими безпілотниками. Перейдіть в укриття!" - попередив тим часом голова Львівської ОВА Максим Козицький.
У Повітряних силах ЗСУ своєю чергою попередили жителів не тільки Львівської, а й Волинської області про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Мапа повітряних тривог станом на 10:26 має такий вигляд:
Нагадаємо, що близько зі вчорашнього вечора і дотепер продовжується російська дронова атака. Противник запустив перші групи ударних безпілотників ще 29 квітня о 21:34.
Цієї ночі під масованим ударом був Харків. За підрахунками правоохоронців, ворог застосував по місту щонайменше 15 безпілотників. Один із них влучив у багатоповерховий житловий будинок, що розташований у Слобідському районі Вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 автомобілів.
Крім того, в результаті інших ударів у цьому районі пошкоджено кондитерський цех, багатоквартирні будинки, автосалон, ресторани, кафе, магазини тощо. Під ворожим вогнем опинилися також лікарня та приватний житловий сектор в Салтівському районі.
У Київському районі атака безпілотників призвела до пошкодження гаражів та вибитих вікон у багатоповерхових будинках. Приватні домоволодіння зазнали руйнувань у Немишлянському районі.
Внаслідок вказаної масованої атаки ворога на Харків постраждали 47 людей, зокрема 5-річна дівчинка та 16-річний хлопець.
Крім того, під масованим ударом було і місто Дніпро. Найбільше руйнувань сталося у приватному секторі. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Загинув 53-річний чоловік, а 78-річний місцевий житель отримав поранення.
Одна оселя місцевих знищена, ще декілька - потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.
Втім, після нічного терору, ворог продовжував запускати "Шахеди" й у світлу пору доби, зазначає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Хворі кацапи запустили "Шахеди" вдень. А парад Путіна все ближче, за який він так боїться. Краще б повністю припинив вогонь", - написав Коваленко.
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