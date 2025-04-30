В Україні нетипова повітряна тривога: що сталося

"Повітряну тривогу оголосили через загрозу ударів ворожими безпілотниками. Перейдіть в укриття!" - попередив тим часом голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Повітряних силах ЗСУ своєю чергою попередили жителів не тільки Львівської, а й Волинської області про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Мапа повітряних тривог станом на 10:26 має такий вигляд:

Атака "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, що близько зі вчорашнього вечора і дотепер продовжується російська дронова атака. Противник запустив перші групи ударних безпілотників ще 29 квітня о 21:34.

Цієї ночі під масованим ударом був Харків. За підрахунками правоохоронців, ворог застосував по місту щонайменше 15 безпілотників. Один із них влучив у багатоповерховий житловий будинок, що розташований у Слобідському районі Вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 автомобілів.

Крім того, в результаті інших ударів у цьому районі пошкоджено кондитерський цех, багатоквартирні будинки, автосалон, ресторани, кафе, магазини тощо. Під ворожим вогнем опинилися також лікарня та приватний житловий сектор в Салтівському районі.

У Київському районі атака безпілотників призвела до пошкодження гаражів та вибитих вікон у багатоповерхових будинках. Приватні домоволодіння зазнали руйнувань у Немишлянському районі.

Внаслідок вказаної масованої атаки ворога на Харків постраждали 47 людей, зокрема 5-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

Крім того, під масованим ударом було і місто Дніпро. Найбільше руйнувань сталося у приватному секторі. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Загинув 53-річний чоловік, а 78-річний місцевий житель отримав поранення.

Одна оселя місцевих знищена, ще декілька - потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.