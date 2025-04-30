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Складна ніч для Дніпра: в ОВА розповіли, де найбільше руйнувань через масовану атаку

Дніпро, Середа 30 квітня 2025 08:11
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Складна ніч для Дніпра: в ОВА розповіли, де найбільше руйнувань через масовану атаку Ілюстративне фото: уточнено наслідки дронових ударів по Дніпру (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі після російської повітряної атаки напередодні ввечері вже ліквідували пожежі у різних районах міста. Значні руйнування припали на приватний сектор, а також були пошкодження на території підприємства.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Чиновник зазначив, що для Дніпра це була "складна ніч" через ворожу масовану атаку із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

"Загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. 78-річний місцевий житель отримав поранення", - повідомив керівник ОВА.

Він також поінформував, що у Дніпрі найбільше руйнувань було зафіксовано у приватному секторі.

"У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих знищена, ще декілька - потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик", - передав він.

Наслідки дронової атаки на Дніпро ввечері 29 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

За словами Лисака, у Дніпропетровській області оборонці неба ці ночі "працювали без упину", та знищили 9 БПЛА противника.

Під удар потратив також Нікопольський район

Окрім міста Дніпро, постраждали через обстріли й інші населені пункти Дніпропетровської області, розповів глава ОВА.

"Напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район. Застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах. Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді", - повідомив чиновник.

Він уточнив, що в результаті атаки зайнявся ресторанний комплекс. Також були пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та два автомобілі.

Крім того, "зачепило" також лінії електропередач.

Наслідки ударів БПЛА ворога по Нікопольському району (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Удари "Шахедів" по Дніпру

Як повідомлялося раніше, ввечері 29 квітня під масовану дронову атаку потрапило місто Дніпро.

В мерії та в ОВА розповіли, що у Дніпрі в результаті ударів БПЛА противника є жертва, також постраждала одна особа. Крім того, у місті були пошкоджені будинки, повідомлялося про пожежі.

Також ми писали про те, що 27 квітня через дронову атаку у Дніпрі також фіксувалися пошкодження у будинках, а в Павлограді загинула людина, та постраждала дівчинка.

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Пожежа Днипро Атака дронів
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