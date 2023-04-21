Україні необхідно готуватися до можливого блокування РФ "зернової угоди", - посол у Туреччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг посла України у Туреччині Василя Боднара.

"Нам треба думати над якимись альтернативними варіантами, якщо росіяни спробують заблокувати (зернову - ред.) угоду 18 травня. Звичайно, жоден з посередників не підтримує дій Росії, але коли прийде 18 травня, ми побачимо, як кожна зі сторін буде діяти", - зазначив Боднар.

За його словами, у ситуації, що склалася, потрібно враховувати вибори в Туреччині, а також те, наскільки ООН буде готова натиснути на Росію, щоб продовжити експорт українського зерна морем.

"Можливо, вже зараз нам потрібно формувати плани "Б" та "С", куди підуть кораблі і чи підуть вони, якщо росіяни створюватимуть перешкоди чи блокуватимуть саму ініціативу, чи загрожуватимуть портам", - уточнив посол.

Він також допустив, що всі варіанти вже прораховуються та створено відповідний план. За словами дипломата, якщо Росія вирішить припинити дію "зернової угоди", то це буде важливим сигналом для світу про те, що країна-агресор не дотримується домовленостей.