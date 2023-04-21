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Украине необходимо готовиться к возможной блокировке РФ "зерновой сделки", - посол в Турции

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Пятница 21 апреля 2023 15:40
Украине необходимо готовиться к возможной блокировке РФ "зерновой сделки", - посол в Турции Фото: Василий Боднар, посол Украины в Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина должна разработать альтернативные варианты экспорта на случай, если Россия решит заблокировать действие "зерновой сделки" после 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг посла Украины в Турции Василия Боднара.

"Нам надо думать над какими-то альтернативными вариантами, если россияне попытаются заблокировать (зерновое - ред.) соглашение 18 мая. Конечно, ни один из посредников не поддерживает действий России, но когда придет 18 мая, мы увидим, как каждая из сторон будет действовать", - отметил Боднар.

По его словам, в сложившейся ситуации нужно учитывать выборы в Турции, а также то, насколько ООН будет готова надавить на Россию, чтобы продолжить экспорт украинского зерна по морю.

"Возможно, уже сейчас нам нужно формировать планы "Б" и "С", куда пойдут корабли и пойдут ли они, если россияне будут создавать препятствия или блокировать саму инициативу, или угрожать портам", - уточнил посол.

Он также допустил, что все варианты уже просчитываются и создан соответствующий план. По словам дипломата, если Россия решит прекратить действие "зерновой сделки", то это будет важным сигналом для мира о том, что страна-агрессор не соблюдает договоренности.

Напомним, 18 марта, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что зерновая сделка была продлена на 120 дней.

Позже российская сторона начала утверждать, что соглашение продлили только на 60 дней, хотя это не соответствует условиям "зерновой сделки".

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