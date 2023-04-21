Украине необходимо готовиться к возможной блокировке РФ "зерновой сделки", - посол в Турции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг посла Украины в Турции Василия Боднара.

"Нам надо думать над какими-то альтернативными вариантами, если россияне попытаются заблокировать (зерновое - ред.) соглашение 18 мая. Конечно, ни один из посредников не поддерживает действий России, но когда придет 18 мая, мы увидим, как каждая из сторон будет действовать", - отметил Боднар.

По его словам, в сложившейся ситуации нужно учитывать выборы в Турции, а также то, насколько ООН будет готова надавить на Россию, чтобы продолжить экспорт украинского зерна по морю.

"Возможно, уже сейчас нам нужно формировать планы "Б" и "С", куда пойдут корабли и пойдут ли они, если россияне будут создавать препятствия или блокировать саму инициативу, или угрожать портам", - уточнил посол.

Он также допустил, что все варианты уже просчитываются и создан соответствующий план. По словам дипломата, если Россия решит прекратить действие "зерновой сделки", то это будет важным сигналом для мира о том, что страна-агрессор не соблюдает договоренности.