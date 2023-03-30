Україні необхідна значна підготовка для використання Challenger 2 у бою, - Воллес

Для використання українцями британських танків Challenger 2 на передовій потрібна значна підготовка.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

За його словами, Україні "потрібно пройти значний обсяг підготовки", перш ніж використовувати такі танки у бою.

"Водночас їхнє (українське військове) керівництво має вправлятися і тренуватися у веденні бойових дій на рівні бригади або бойової групи - вести бій за зразком НАТО або за західним зразком", - уточнив міністр.

Уоллес зазначив, що такі тренування є дуже важливими на тлі планів України контрнаступу.