ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україні необхідна значна підготовка для використання Challenger 2 у бою, - Воллес

Новость на русском →
Лондон, Четвер 30 березня 2023 10:43
Україні необхідна значна підготовка для використання Challenger 2 у бою, - Воллес Фото: Бен Уоллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Для використання українцями британських танків Challenger 2 на передовій потрібна значна підготовка.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

За його словами, Україні "потрібно пройти значний обсяг підготовки", перш ніж використовувати такі танки у бою.

"Водночас їхнє (українське військове) керівництво має вправлятися і тренуватися у веденні бойових дій на рівні бригади або бойової групи - вести бій за зразком НАТО або за західним зразком", - уточнив міністр.

Уоллес зазначив, що такі тренування є дуже важливими на тлі планів України контрнаступу.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо про завершення навчання українців на танках Challenger 2.

Згодом в Україну доставили британські танки Challenger 2. Міністр оборони Олексій Резніков показав відео з технікою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Допомога Україні Військова техніка Військова допомога
NEWS
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою