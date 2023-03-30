Україні необхідна значна підготовка для використання Challenger 2 у бою, - Воллес
Для використання українцями британських танків Challenger 2 на передовій потрібна значна підготовка.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.
За його словами, Україні "потрібно пройти значний обсяг підготовки", перш ніж використовувати такі танки у бою.
"Водночас їхнє (українське військове) керівництво має вправлятися і тренуватися у веденні бойових дій на рівні бригади або бойової групи - вести бій за зразком НАТО або за західним зразком", - уточнив міністр.
Уоллес зазначив, що такі тренування є дуже важливими на тлі планів України контрнаступу.
Нагадаємо, 27 березня стало відомо про завершення навчання українців на танках Challenger 2.
Згодом в Україну доставили британські танки Challenger 2. Міністр оборони Олексій Резніков показав відео з технікою.
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