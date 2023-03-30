Украине необходима значительная подготовка для использования Challenger 2 в бою, - Уоллес
Для использования украинцами британских танков Challenger 2 на передовой необходима значительная подготовка.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
По его словам, Украине “нужно пройти значительный объем подготовки”, прежде чем использовать такие танки в бою.
"В то же время их (украинских военных) руководство должно упражняться и тренироваться в ведении боевых действий на уровне бригады или боевой группы - вести бой по образцу НАТО или по западному образцу", - уточнил министр.
Уоллес отметил, что такие тренировки являются очень важными на фоне планов Украины контрнаступление.
Напомним, 27 марта стало известно о завершении обучения украинцев на танках Challenger 2.
Позже в Украину доставили британские танки Challenger 2. Министр обороны Алексей Резников показал видео с техникой.
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