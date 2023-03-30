ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украине необходима значительная подготовка для использования Challenger 2 в бою, - Уоллес

Новина українською →
Лондон, Четверг 30 марта 2023 10:43
Украине необходима значительная подготовка для использования Challenger 2 в бою, - Уоллес Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для использования украинцами британских танков Challenger 2 на передовой необходима значительная подготовка.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, Украине “нужно пройти значительный объем подготовки”, прежде чем использовать такие танки в бою.

"В то же время их (украинских военных) руководство должно упражняться и тренироваться в ведении боевых действий на уровне бригады или боевой группы - вести бой по образцу НАТО или по западному образцу", - уточнил министр.

Уоллес отметил, что такие тренировки являются очень важными на фоне планов Украины контрнаступление.

Напомним, 27 марта стало известно о завершении обучения украинцев на танках Challenger 2.

Позже в Украину доставили британские танки Challenger 2. Министр обороны Алексей Резников показал видео с техникой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Помощь Украине Военная техника Военная помощь
NEWS
Погода критическая для кораблей, авиации и "Шахедов". Гуменюк об угрозе новой атаки РФ
Погода критическая для кораблей, авиации и "Шахедов". Гуменюк об угрозе новой атаки РФ
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством