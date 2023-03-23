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В Україні немає проблем із контролем над зброєю, яку видавали громадянам на початку війни, - МВС

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уся зброя, яку легально видавали українцям на початку війни, врахована в єдиному реєстрі. Тому в правоохоронців немає проблем із контролем за її використанням.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Вся зброя, яка легально була видана громадянам, в тому числі і підрозділами Нацполіції, на сьогодні облікована в єдиній базі і ми не бачимо проблем щодо контролю за її використанням. Тому ця зброя до кінця війни буде залишатися у наших громадян на руках", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Клименко розповів, коли в Україні запустять реєстр зброї.

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Війна Росії проти УкраїниЗброя в УкраїніКлименкоМіністерство внутрішніх справ України