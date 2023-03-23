В Україні немає проблем із контролем над зброєю, яку видавали громадянам на початку війни, - МВС

"Вся зброя, яка легально була видана громадянам, в тому числі і підрозділами Нацполіції, на сьогодні облікована в єдиній базі і ми не бачимо проблем щодо контролю за її використанням. Тому ця зброя до кінця війни буде залишатися у наших громадян на руках", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Клименко розповів, коли в Україні запустять реєстр зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua .