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В Украине нет проблем с контролем над оружием, которое выдавали гражданам в начале войны, - МВД

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Все оружие, которое легально выдавалось украинцам в начале войны, учтено в едином реестре. Поэтому у правоохранителей нет проблем по контролю за его использованием.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Все оружие, которое легально было выдано гражданам, в том числе и подразделениями Нацполиции, на сегодня учтено в единой базе и мы не видим проблем по контролю за его использованием. Поэтому это оружие до конца войны будет оставаться у наших граждан на руках", - заявил он.

Напомним, ранее Клименко рассказал, когда в Украине запустят реестр оружия.

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