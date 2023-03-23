В Украине нет проблем с контролем над оружием, которое выдавали гражданам в начале войны, - МВД

"Все оружие, которое легально было выдано гражданам, в том числе и подразделениями Нацполиции, на сегодня учтено в единой базе и мы не видим проблем по контролю за его использованием. Поэтому это оружие до конца войны будет оставаться у наших граждан на руках", - заявил он.

Напомним, ранее Клименко рассказал, когда в Украине запустят реестр оружия.

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