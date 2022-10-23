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В Україні назвали абсурдною та небезпечною заяву Шойгу про "брудну бомбу"

Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. Росіяни досить часто звинувачують інших у тому, що збираються робити самі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українських посадовців.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдом і брехнею заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про нібито підготовку України до застосування так званої "брудної бомби". Таку саму думку висловив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який характеризував чергову брехню Росії ще й небезпечною.

Насправді це "лише брудні спроби виправдати очевидний ru-геноцид", - сказав Подоляк. І додав, що це передбачуваний абсурд, в який вже ніхто не вірить: "Що ми чули від Росії раніше? Звинувачення у нацизмі, розробці ЯЗ та підготовці бойових голубів".

Міністр Кулеба підкреслив, що, по-перше, Україна "є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".

Нагадаємо, що російські пропагандисти першими надали цю інформацію сьогодні вранці. За їхніми словами, Україна нібито розробляє "брудну бомбу" і хоче підірвати її заради "дискредитації" РФ. Цю саму тезу Шойгу пізніше повторив у розмовах з міністрами оборони Франції і Туреччини.

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Сергей Шойгу