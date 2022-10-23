В Украине назвали абсурдным и опасным заявление Шойгу о "грязной бомбе"

Ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" столь же абсурдна, сколь опасна. Россияне довольно часто винят других в том, что собираются делать сами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинских чиновников.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдом и ложью заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о якобы подготовке Украины к применению так называемой "грязной бомбы". Такое же мнение высказал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который характеризовал очередную ложь России еще и опасной.
На самом деле это "только грязные попытки оправдать очевидный ru-геноцид", - сказал Подоляк. И добавил, что это предполагаемый абсурд, в который уже никто не верит: "Что мы слышали от России раньше? Обвинения в нацизме, разработке ЯЗ и подготовке боевых голубей".
Министр Кулеба подчеркнул, что, во-первых, Украина "является преданной стороной ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто винят других в том, что планируют сами".
Напомним, что российские пропагандисты первыми предоставили эту информацию сегодня утром. По их словам, Украина якобы разрабатывает "грязную бомбу" и хочет взорвать ее ради "дискредитации РФ". Этот же тезис Шойгу позже повторил в разговорах с министрами обороны Франции и Турции.
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