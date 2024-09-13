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В Україні найменша народжуваність та найбільша смертність у світі, - звіт ЦРУ

Фото: у Україні найменша народжуваність у світі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна займає перше місце у світі за смертністю населенню. При цьому народжуваність в Україні найменша серед інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).

За даним ЦРУ, рівень смертності в Україні становить 18,6 на тисячу осіб. Це найвищий показник у світі.

На другому місці за смертністю Литва (15, 02), на третьому - Сербія (14,9). Росія опинилася на дев'ятій сходинці - 14 на тисячу осіб.

На останньому місці за смертністю арабські країни - Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Бахрейн.

скриншот cia.gov

Як зазначають у ЦРУ, Україна має найменший у світі показник народжуваності і посідає 228 місце (шість дітей на тисячу осіб). Найвищий рівень народжуваності у світі в африканських країн. На першому місці Нігер. Там народжується 46,6 людини на тисячу громадян.

 

скриншот cia.gov

За статистикою, народжуваність в Україні знизилася під час повномасштабної війни.

Раніше президент Володимир Зеленський, коментуючи питання народжуваності в Україні, заявив, що головне - це питання безпеки дітей. Також, на його думку, важливим фінансовий фактор.

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Народження дитини