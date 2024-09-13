В Україні найменша народжуваність та найбільша смертність у світі, - звіт ЦРУ

За статистикою, народжуваність в Україні знизилася під час повномасштабної війни.

Раніше президент Володимир Зеленський, коментуючи питання народжуваності в Україні, заявив, що головне - це питання безпеки дітей. Також, на його думку, важливим фінансовий фактор.

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