Зеленський про народжуваність під час війни: головне питання у безпеці

Для збільшення народжуваності в Україні під час війни дуже важливим є питання безпеки для дітей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами у Сумській області.

"Я думаю, що тут питання №1 в безпеці. Найбільший стимул - безпека. Треба не тільки фінансово стимулювати. Фінанси допомагають, але не стимулюють під час війни саме народження", - вважає президент.

На його думку, необхідно збільшувати кількість і якість укриттів у школах та садочках. А також Україна повинна мати сильне ППО.

"Якщо вони стріляють, то стріляють. Якщо це збивається, то це говорить про те, що у нас є системи ППО. Якщо прилітає, то значить, що безпеки з неба поки немає. І це має вплив на народжуваність. Я розумію, що коли закінчиться війна - буде бум. Будуть повертатися люди, впевнені в майбутньому, в Україні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що Кабінет міністрів України під час засідання ухвалив зміни до процесу усиновлення дітей. Його спростили.

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