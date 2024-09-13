В Украине самая маленькая рождаемость и самая большая смертность в мире, - отчет ЦРУ

По данным ЦРУ, уровень смертности в Украине составляет 18,6 тысячи человек. Это самый высокий показатель в мире.

На втором месте по смертности Литва (15, 02), на третьем - Сербия (14,9). Россия оказалась на девятой строчке - 14 на тысячу человек.

На последнем месте по смертности арабские страны - Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн.

скриншот cia.gov

Как отмечают в ЦРУ, Украина имеет самый маленький в мире показатель рождаемости и занимает 228 место (шесть детей на тысячу человек). Самый высокий уровень рождаемости в мире в африканских странах. На первом месте - Нигер. Там рождается 46,6 человек на тысячу граждан.

скриншот cia.gov