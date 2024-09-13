RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине самая маленькая рождаемость и самая большая смертность в мире, - отчет ЦРУ

Фото: в Украине самая маленькая рождаемость в мире (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина занимает первое место в мире по смертности населения. При этом рождаемость в Украине самая маленькая среди других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

По данным ЦРУ, уровень смертности в Украине составляет 18,6 тысячи человек. Это самый высокий показатель в мире.

На втором месте по смертности Литва (15, 02), на третьем - Сербия (14,9). Россия оказалась на девятой строчке - 14 на тысячу человек.

На последнем месте по смертности арабские страны - Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн.

скриншот cia.gov

Как отмечают в ЦРУ, Украина имеет самый маленький в мире показатель рождаемости и занимает 228 место (шесть детей на тысячу человек). Самый высокий уровень рождаемости в мире в африканских странах. На первом месте - Нигер. Там рождается 46,6 человек на тысячу граждан.

 

скриншот cia.gov

По статистике, рождаемость в Украине снизилась во время полномасштабной войны.

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя вопросы рождаемости в Украине, заявил, что главное - это вопрос безопасности детей. Также, по его мнению, важен финансовый фактор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождение ребенка