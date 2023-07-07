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До України наступного тижня прибуде чеська делегація підприємців, - прем'єр Фіала

Фото: Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наступного тижня до України прибуде делегація з 30 чеських підприємців. Серед них будуть представники енергетичного, транспортного, медичного секторів тощо.

Про це заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну конференцію з президентом Володимиром Зеленським в Празі.

Очолюватиме делегацію уповноважений з відновлення України Томаш Копечний.

"Діалог вже стає інтенсивнішим. Ми підтримуємо залучення чеських фірм в реконструкцію України в формі страхування. Крім військової допомоги й роботи на відбудову України треба пам'ятати й про європейську перспективу країни", - відзначив прем'єр.

За словами Фіала, Чехія бажає оцінити прогрес й успіхи, яких досягла Україна в реформуванні. Також він зауважив, що майбутнє країни пов'язане з ЄС та НАТО, що зможе забезпечити стабільний мир.

"Чехія зробить для цього все і допоможе переконати інші країни, щоб вони сприяли Україні на її шляху", - додав прем'єр.

Уповноважений з відновлення України

Відзначимо, що в січні поточного року, уряд Чехії створив нову посаду - уповноваженого з відновлення України. Завданням останнього є:

  • координація державної та неурядової допомоги Україні під час воєнного конфлікту;
  • координація допомоги в реконструкції після війни.

Зокрема на посаду було призначено колишнього заступника міністра оборони Томаша Копечного.

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