В Украину на следующей неделе прибудет чешская делегация предпринимателей, - премьер Фиала

Возглавлять делегацию будет уполномоченный по восстановлению Украины Томаш Копечный.

"Диалог уже становится более интенсивным. Мы поддерживаем привлечение чешских фирм в реконструкцию Украины в форме страхования. Кроме военной помощи и работы на восстановление Украины надо помнить и о европейской перспективе страны", - отметил премьер.

По словам Фиала, Чехия желает оценить прогресс и успехи, которых достигла Украина в реформировании. Также он отметил, что будущее страны связано с ЕС и НАТО, что сможет обеспечить стабильный мир.

"Чехия сделает для этого все и поможет убедить другие страны, чтобы они способствовали Украине на ее пути", - добавил премьер.

Уполномоченный по восстановлению Украины

Отметим, что в январе текущего года правительство Чехии создало новую должность - уполномоченного по восстановлению Украины. Задачей последнего является:

координация государственной и неправительственной помощи Украине во время военного конфликта;

координация помощи в реконструкции после войны

В частности на должность был назначен бывший заместитель министра обороны Томаш Копечный.