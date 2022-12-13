Українці зможуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні: що відомо

В Україні населенню замінять 50 млн застарілих ламп розжарювання на нові - світлодіодні енергоощадні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
За словами першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, в Україні найближчим часом буде запроваджено програму обміну застарілих ламп, і це робитиметься для населення безкоштовно.
"Всього планується провести заміну 50 млн ламп. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему. Такий простий спосіб, як заміна ламп живлення на енергоощадні ЛЕД-лампи, може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи - механізм буде максимально простим", - запевнила міністр.
Крім того, закупку близько 30 млн світлодіодних лампочок для України профінансує Єврокомісія. Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн на першій Міжнародній конференції "Солідарні з українським народом", яка відбулася сьогодні у Парижі.
"Ми профінансуємо близько 30 млн світлодіодних лампочок для України. Коли 50 млн таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт електроенергії - річний обсяг виробництва блоку атомної електростанції! У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями", - написала Урсула фон дер Ляєн у твіті.
Сьогодні, 13 грудня, РБК-Україна повідомляло, що міжнародне енергетичне співтовариство заявило: попри складну ситуацію в українській енергосистемі через вторгнення Росії, Україна має продовжити реформи на ринку електроенергії.
Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що українська влада готується до різних сценаріїв проходження зимового періоду під час агресії Росії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ своїми ракетними атаками намагається спровокувати блекаут в Україні, щоб показати цим нібито "поразку Європи".
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