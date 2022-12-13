ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна немає допустити відкату реформ на ринку електроенергії, - Енергетичне співтовариство

Новость на русском →
Вівторок 13 грудня 2022 15:34
Україна немає допустити відкату реформ на ринку електроенергії, - Енергетичне співтовариство Фото: Україна немає допустити відкату реформ на ринку електроенергії (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Попри складну ситуацію в українській енергосистемі через вторгнення Росії, Україна має продовжити реформи на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на річний звіт Енергетичного співтовариства.

"Попри складну ситуацію в енергосистемі через вторгнення росії, Україна повинна продовжувати свої зусилля, щоб залишатися на шляху реформування ринку електроенергії та не допустити відступу від того, що було досягнуто до вторгнення. Це стосується, зокрема, забезпечення відповідної сертифікації оператора системи передачі та його фінансової життєздатності, імплементації REMIT та надмірного регулювання PSO та цінових обмежень", - йдеться у ньому.

При цьому в Енергоспівтоваристві додали, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг все ще не визначилась з новим рівнем цінових обмежень на ринку електроенергії.

У звіті також зазначається, що попри складну ситуацію в енергосистемі, усі сегменти ринку електроенергії продовжили нормально функціонувати.

Також в Енергетичному співтоваристві підкреслили, що необхідно посилити інтеграцію української енергосистеми до європейської починаючи зі створення відповідної процедури транскордонного розподілу пропускної спроможності.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Також директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що для подальшого відновлення енергосистеми необхідно переглянути правила функціонування енергетичного сектору та збалансувати ринок електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу