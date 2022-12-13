RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы смогут бесплатно обменять лампы накаливания на светодиодные: что известно

Фото: украинцам заменят устаревшие обычные лампочки энергосберегающими светодиодными (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В Украине населению заменят 50 млн устаревших ламп накаливания на новые - светодиодные энергосберегающие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, в Украине в ближайшее время будет введена программа обмена устаревших ламп, и это будет делаться для населения бесплатно.

"Всего планируется произвести замену 50 млн ламп. Это должно существенно сократить нагрузку на энергосистему. Такой простой способ, как замена ламп питания на энергосберегающие ЛЭД-лампы, может помочь нам потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки. В ближайшее время Минэкономики представит подробную инструкцию, как можно получить светодиодные лампы - механизм будет максимально простым”, - заверила министр.

Кроме того, закупку около 30 млн светодиодных лампочек для Украины профинансирует Еврокомиссия. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на состоявшейся сегодня в Париже первой Международной конференции "Солидарны с украинским народом".

"Мы профинансируем около 30 млн светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 млн таких лампочек будет доставлено с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт электроэнергии - годовой объем производства блока атомной электростанции! В темные времена мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", - написала Урсула фон дер Ляйен в твите.

Сегодня, 13 декабря, РБК-Украина сообщало, что международное энергетическое сообщество заявило: несмотря на сложную ситуацию в украинской энергосистеме из-за вторжения России, Украина должна продолжить реформы на рынке электроэнергии.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что украинские власти готовятся к разным сценариям прохождения зимнего периода во время агрессии России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ своими ракетными атаками пытается спровоцировать блэкаут в Украине, чтобы показать этим якобы "поражение Европы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЭлектроэнергия