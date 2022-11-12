В Україні наростили виробництво легкових автомобілів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику асоціації "Укравтопром".

У жовтні 2022 року завод випустив 241 автомобіль. Це у 2,6 рази більше, ніж роком раніше. На підприємстві в Закарпатській області методом великовузлового збирання випускають кілька моделей Skoda: седан Superb, а також кросовери Kodiaq та Karoq.

На початку листопада, поки це єдиний автозавод, який відновив виробництво з початку війни. Конвеєр підприємства був запущений у червні. До цього в цехах Єврокара працював центр для вимушених переселенців.

За 10 місяців 2022 року українські автозаводи випустили 1756 легкових автомобілів. Це на 37% менше ніж за аналогічний період 2021 року.