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В Україні наростили виробництво легкових автомобілів

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Київ, Субота 12 листопада 2022 20:51
В Україні наростили виробництво легкових автомобілів Фото: в Україні наростили виробництво легкових автомобілів (skoda-auto.ua)
Автор: Константин Широкун

"Єврокар", єдиний виробник легкових автомобілів в Україні, зумів наростити виробництво, незважаючи на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику асоціації "Укравтопром".

У жовтні 2022 року завод випустив 241 автомобіль. Це у 2,6 рази більше, ніж роком раніше. На підприємстві в Закарпатській області методом великовузлового збирання випускають кілька моделей Skoda: седан Superb, а також кросовери Kodiaq та Karoq.

На початку листопада, поки це єдиний автозавод, який відновив виробництво з початку війни. Конвеєр підприємства був запущений у червні. До цього в цехах Єврокара працював центр для вимушених переселенців.

За 10 місяців 2022 року українські автозаводи випустили 1756 легкових автомобілів. Це на 37% менше ніж за аналогічний період 2021 року.

Нагадаємо, що автомобільний завод "Єврокар" у Соломоново Закарпатської області 10 червня відновив виробництво автомобілів.

Також раніше повідомлялося, що найбільший український автозавод перетворили на центр надання допомоги біженцям. Підприємство "Єврокар", яке випускає автомобілі Skoda, у частині своїх промислових корпусів прийняло переселенців.

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Skoda Закарпатська область Автомобільний ринок
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