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В Украине возобновили производство легковых автомобилей. Вновь заработал завод Skoda

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Киев, Пятница 10 июня 2022 04:32
В Украине возобновили производство легковых автомобилей. Вновь заработал завод Skoda Завод "Еврокар" (Фото: пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Автомобильный завод "Еврокар" в Соломоново Закарпатской области 10 июня возобновляет производство автомобилей. Так, предприятие получило 80 машинокомплектов, из которых в ближайшие дни будут собраны готовые товарные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Первую партию из 80 автомобилей составили кроссоверы Kodiaq и Karoq. С ростом спроса предприятие готово наращивать производство автомобилей. Свободные помещения завода и дальше будут служить центром проживания временно перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский автозавод превратили в центр оказания помощи беженцам. Предприятие "Еврокар", которое выпускает автомобили Skoda, в части своих промышленных корпусов приняло переселенцев.

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