В Украине нарастили производство легковых автомобилей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику ассоциации "УкрАвтопром".

В октябре 2022 года завод выпустил 241 автомобиль. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее. На предприятии в Закарпатской области методом крупноузловой сборки выпускают несколько моделей Skoda: седан Superb, а также кроссоверы Kodiaq и Karoq.

По состоянию на начала ноября, пока это единственный автозавод, возобновивший производство с начала войны. Конвейер предприятия біл запущен в июне. До этого в цехах «Еврокара» работал центр для вынужденных переселенцев.

За 10 месяцев 2022 года украинские автозаводы выпустили 1756 легковых автомобилей. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.