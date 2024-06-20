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З України намагалися вивезти комплектуючі для Су-27, їх передадуть ЗСУ

Фото: з України намагалися вивезти комплектуючі для винищувачів Су-27 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З України намагалися незаконно вивезти комплектуючі для військових літаків Су-27. Їх передадуть українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2024 року у пасажирському автобусі, який їхав з Чернівців до Італії, виявили серед багажу коробки із запчастинами. Транспортний засіб зупинили на пункті пропуску "Дякове" на кордоні з Румунією. 

Виявилося, що за кордон намагалися незаконно вивезти запасні частини для винищувачів Су-27, які перебувають на озброєнні українських військових.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). У межах слідства на комплектуючі наклали арешт. 

Суд зобов'язав водія сплатити штраф, а запчастини до Су-27 передадуть одній із військових частин Повітряних сил ЗСУ.

 

Нагадаємо, в Одеській області на митниці виявили вертоліт Мі-2. Його знайшли в одному з контейнерів. Була відкрила кримінальна справа.

Також правоохоронці викрили у Кропивницькому чоловіка, який планував незаконно вивезти за кордон комплектуючі до гелікоптерів Мі-8.

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