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З України намагались вивезти скрипку Страдіварі 18-го сторіччя, ДПСУ завадила цьому

Середа 10 липня 2024 11:35
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З України намагались вивезти скрипку Страдіварі 18-го сторіччя, ДПСУ завадила цьому Фото: з України намагались вивезти скрипку Страдіварі 18-го сторіччя (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники завадили спробі вивезти з України старовинну скрипку Антоніо Страдіварі. Музичний інструмент було спрямовано на експертизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Скрипку прикордонники виявили під час перевірки багажника автомобіля на пункті пропуску з Румунією.

Музичний інструмент маркований "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713" й, ймовірно, може становити історичну цінність.

Фото: з України намагались вивезти скрипку Страдіварі 18-го сторіччя (t.me/DPSUkr)

"Скрипку вилучили представники митниці й спрямували її на експертизу", - додає ДПСУ.

Скрипки Страдіварі

Це вишукані музичні інструменти, створені італійським майстром Антоніо Страдіварі протягом 17-го та 18-го століть. Їх цінують за винятковий звук, який вважається найбагатшим, найскладнішим і найкрасивішим серед усіх скрипок.

Існує декілька причин, чому скрипки Страдіварі такі цінні:

  • якість виготовлення;
  • їх вік. Скрипкам більше ніж 300 років й вони чудово збереглися;
  • рідкість: За все життя Страдіварі виготовив близько 1100 інструментів, з яких лише близько 650 збереглися до наших днів;
  • акустичні властивості. Секрет звучання скрипок Страдіварі до кінця не розгаданий.

Варто додати й те, що це вже далеко не перша спроба нелегально вивезти одну зі скрипок з України.

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