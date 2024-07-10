З України намагались вивезти скрипку Страдіварі 18-го сторіччя, ДПСУ завадила цьому
Прикордонники завадили спробі вивезти з України старовинну скрипку Антоніо Страдіварі. Музичний інструмент було спрямовано на експертизу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Скрипку прикордонники виявили під час перевірки багажника автомобіля на пункті пропуску з Румунією.
Музичний інструмент маркований "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713" й, ймовірно, може становити історичну цінність.
Фото: з України намагались вивезти скрипку Страдіварі 18-го сторіччя (t.me/DPSUkr)
"Скрипку вилучили представники митниці й спрямували її на експертизу", - додає ДПСУ.
Скрипки Страдіварі
Це вишукані музичні інструменти, створені італійським майстром Антоніо Страдіварі протягом 17-го та 18-го століть. Їх цінують за винятковий звук, який вважається найбагатшим, найскладнішим і найкрасивішим серед усіх скрипок.
Існує декілька причин, чому скрипки Страдіварі такі цінні:
- якість виготовлення;
- їх вік. Скрипкам більше ніж 300 років й вони чудово збереглися;
- рідкість: За все життя Страдіварі виготовив близько 1100 інструментів, з яких лише близько 650 збереглися до наших днів;
- акустичні властивості. Секрет звучання скрипок Страдіварі до кінця не розгаданий.
Варто додати й те, що це вже далеко не перша спроба нелегально вивезти одну зі скрипок з України.
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