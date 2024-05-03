Українські прикордонники виявили скрипку Страдіварі при спробі її вивозу закордон

Українські прикордонники запобігли спробі нелегально вивезти з України в Польщу унікальну скрипку Страдіварі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки «Antonius Stradivarius» 1713 року виробництва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що музичний інструмент оглядова група знайшла у багажному відділенні автомобіля, який прямував до Польщі.

Вато зауважити, що майстер Страдіварі виготовив близько 2500 смичкових інструментів, з яких збереглося безперечно справжніх 732, в тому рахунку 632 скрипки.

Дані вироби є унікальними та часто презентуються на виставках світових музеїв, як справжні витвори мистецтва. Зокрема, вартість такої скрипки може сягати понад 15 мільйонів доларів.