В Україні налічується понад 2 тисячі неідентифікованих загиблих

Станом на сьогодні, понад 2 тисячі неідентифікованих загиблих налічується в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Мері Акопян на брифінгу в Military Media Center.
За її словами, величезна увага приділяється ДНК-експертизам та розвитку криміналістичних лабораторій в Україні.
Акопян повідомила, що американський уряд надав першу і єдину, поки що, мобільну лабораторію, яка дає змогу виїжджати на місце подій в місця величезних поховань, як ось на Харківщині, й одразу там проводяться експертизи та ДНК-аналізи. Слідчі підрозділи та криміналіст роблять свою роботу на місці.
Заступник міністра зазначила, що Україна потребує ще кілька десятків таких лабораторій. Це дасть змогу вчасно реагувати та швидше робити аналізи.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на звільненій частині Херсонської області продовжують ексгумувати тіла загиблих.
Також раніше ми писали, що 8 листопада Україна повернула тіла 38 загиблих військових.
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