В Украине насчитывается более 2 тысяч неидентифицированных погибших

На сегодня, более 2 тысяч неидентифицированных погибших насчитывается в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян на брифинге в Military Media Center.

По ее словам, огромное внимание уделяется ДНК-экспертизам и развитию криминалистических лабораторий в Украине.

Акопян сообщила, что американское правительство предоставило первую и единственную, пока, мобильную лабораторию, которая позволяет выезжать на место событий в места огромных захоронений, как вот на Харьковщине, и там проводятся экспертизы и ДНК-анализы. Следственные подразделения и криминалист делают свою работу на месте.

Замминистра отметила, что в Украине нуждаются еще несколько десятков таких лабораторий. Это позволит своевременно реагировать и быстрее проводить анализы.