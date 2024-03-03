В Україні налагодили виробництво аналогів західних M113, MaxxPro і Humvee, - ГУР

"Це насправді дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів, або з техніки, яка вже не була придатна. Або виготовляючи власні деталі. Зокрема, корпуси, інші окремі агрегати. Або використовуючи навіть застарілі радянські елементи з радянської техніки. Це все іде в хід, це все уже працює, це все вже використовується в бойових умовах", - сказав Юсов.

За словами представника ГУР, вітчизняна техніка - не просто дослідні зразки. Всі вони довели свою ефективність безпосередньо на полі бою. Зокрема, під час оборонної операції та подальшого прикриття відходу українських підрозділів з Авдіївки.

Також "Сікач" і "Характерник", як розповів Юсов, брали участь в операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи на сході.

Виробництво техніки та озброєння в Україні

На озброєнні української армії багато різної зброї вітчизняного виробництва, зокрема безпілотних систем - як повітряних, так і наземних, і надводних. Лише з початку 2024 року, за даними Міноборони, на озброєння Збройних сил України було допущено 46 нових видів зброї.

Крім того, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомляв, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

А днями українська компанія Inguar представила нову бойову броньовану машину Inguar-3 класу MRAP.

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