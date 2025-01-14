Работодатели могут получить компенсацию за создание безбарьерных рабочих мест: детали
В Украине работодатели могут получить компенсацию за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Программа предусматривает выплаты до 120 тысяч гривен.
Об этом заявил директор Тернопольского областного центра занятости Николай Городецкий во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОГА.
С 1 января 2025 года программа, которая предоставляет работодателям возможность получить компенсацию до 120 тысяч гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы и до 80 тысяч гривен для лиц II группы.
Это часть Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, целью которой является обеспечение комфортных условий труда для лиц с инвалидностью и их эффективной интеграции в трудовой процесс.
Работодатели могут использовать эти средства для приобретения специализированной мебели и оборудования: столов, стульев, поручней, транспортеров, брайлевских клавиатур, сенсорных дисплеев, а также средств для защиты здоровья и безопасности.
Расходы могут покрываться и на специальные программы и оборудование, которые создают безбарьерное пространство.
Как подать заявку:
- Заявку можно подать через портал "Дія", в центре занятости или по электронной почте.
- Заявления подаются в течение 90 дней с момента трудоустройства работника.
Результаты программы:
- Более 1660 работодателей уже воспользовались программой.
- Созданы рабочие места для почти 2000 человек с инвалидностью, среди которых есть ветераны.
Эта программа направлена на поддержку инклюзивной среды в трудовой сфере и обеспечение равных возможностей для людей с инвалидностью.
Напомним, что на портале "Дія" работодатели имеют возможность получить компенсацию за расходы на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вследствие в результате боевых действий.