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Работодатели могут получить компенсацию за создание безбарьерных рабочих мест: детали

Украина, Вторник 14 января 2025 15:26
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Работодатели могут получить компенсацию за создание безбарьерных рабочих мест: детали Фото: Компенсация за рабочие места для людей с инвалидностью (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине работодатели могут получить компенсацию за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Программа предусматривает выплаты до 120 тысяч гривен.

Об этом заявил директор Тернопольского областного центра занятости Николай Городецкий во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОГА.

С 1 января 2025 года программа, которая предоставляет работодателям возможность получить компенсацию до 120 тысяч гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы и до 80 тысяч гривен для лиц II группы.

Это часть Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, целью которой является обеспечение комфортных условий труда для лиц с инвалидностью и их эффективной интеграции в трудовой процесс.

Работодатели могут использовать эти средства для приобретения специализированной мебели и оборудования: столов, стульев, поручней, транспортеров, брайлевских клавиатур, сенсорных дисплеев, а также средств для защиты здоровья и безопасности.

Расходы могут покрываться и на специальные программы и оборудование, которые создают безбарьерное пространство.

Как подать заявку:

  • Заявку можно подать через портал "Дія", в центре занятости или по электронной почте.
  • Заявления подаются в течение 90 дней с момента трудоустройства работника.

Результаты программы:

  • Более 1660 работодателей уже воспользовались программой.
  • Созданы рабочие места для почти 2000 человек с инвалидностью, среди которых есть ветераны.

Эта программа направлена на поддержку инклюзивной среды в трудовой сфере и обеспечение равных возможностей для людей с инвалидностью.

Напомним, что на портале "Дія" работодатели имеют возможность получить компенсацию за расходы на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вследствие в результате боевых действий.

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Дия Ветеран
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