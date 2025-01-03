В Україні набув чинності новий антикорупційний закон: подробиці

Це має покласти край кишеньковим ДПТ в інтересах окремих будівельних компаній у змові з місцевою владою. Проблема лише в тому, що такі плани є далеко не у всіх громад.

За її словами, згідно з методологією оцінки корупційних ризиків в діяльності органів місцевого самоврядування, розробленою в рамках співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) у партнерстві з Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP), питання землевідведення і управління комунальним майном входять у ТОП корупційних ризиків у містобудуванні.

Виправити це має Закон №711 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель". Згідно з ним, кожна українська територіальна громада повинна мати план свого просторового розвитку.

"Цей документ є одночасно і містобудівною документацією на місцевому рівні та документацію із землеустрою. Він охоплює всю територію громади і не має терміну дії, проте дуже гнучкий, адже зміни можна вносити щороку. І саме ця документація визначатиме, де буде споруджуватись садок, школа або житло, де розвиватиметься промисловість, а де природні парки", - пояснює Шуляк.

Комплексний план ділить територію громади на функціональні зони - житлова забудова, промисловість тощо. Для кожної такої зони визначено переліки видів цільового призначення земельних ділянок, і саме з цього переліку власник може самостійно обрати той, який на його думку є найбільш перспективним.

"Тобто не можна, наприклад, обрати «житлове будівництво» на території, яку комплексний план визначив, як «промислову» і навпаки. Це правило стосується як приватних власників, так і органів, уповноважених розпоряджатись земельними ресурсами: не можна виділити комусь земельну ділянку, цільове призначення якої не узгоджується з функціональним зонуванням, визначеним комплексним планом", - уточнює Шуляк.

Вона підкреслює, що раніше законодавство дозволяло уточнювати генплан детальными планами території (ДПТ). При цьому, межа допустимого «уточнення» законодавчо визначена не була. Цім користувались численні забудовники, які у зговорі з місцевою владою проштовхували ДПТ, які «уточнювали» генплан так, що прямо суперечили йому.

У подальшому, саме на підставі таких ДПТ визначалось цільове призначення земельних ділянок, які відводились під забудову та отримувались відповідні дозвільні документи. З 1 січня 2025 року ДПТ більше не можуть визначати функціональне призначення території. Воно визначатиметься виключно комплексним планом просторового розвитку території тергромади або генпланом населеного пункту.

"Важливо, що плани просторового розвитку поширюються не лише на населені пункти громади, а і на території поза її межами. Також такі плани дуже важливі і в контексті відновлення, оскільки без якісного планування це неможливо", - зазначила голова комітету з містобудування.

Парламентарка також наголосила, що завдяки планам просторового розвитку забудовниками заборонено фінансувати розробку ДПТ. Це не є винятком і дуже часто використовувалось девелоперами. Відтепер це можливо лише за бюджетні кошти і за кошти міжнародних партнерів.

"Ще один надважливий у контексті антикорупційних механізмів - публічність планів просторового розвитку", - зауважила Олена Шуляк.

По-перше, їх створення буде можливим лише з урахуванням громадської думки мешканців громади. По-друге, такий план має обовʼязково пройти незалежну експертизу. По-третє, ця інформація буде абсолютно відкритою, тобто, кожен мешканець громади зможе подивитися, для чого планується використовувати ті або інші території, чи наявні на відповідній території обмеження у використанні земель в сфері забудови (наприклад щодо гранично допустимої висотності забудови, дотримання режиму охоронних зон тощо)

“Це значний крок у подоланні корупції у сфері містобудування. По факту, це стоп для різних чиновників, які через хабарі десятиліттями сприяли будівельному свавіллю”, - резюмувала Олена Шуляк.