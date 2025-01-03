В Украине вступил в силу новый антикоррупционный закон: подробности

Это должно положить конец карманным ДПТ в интересах отдельных строительных компаний в сговоре с местными властями. Проблема лишь в том, что такие планы есть далеко не у всех громад.

По ее словам, согласно методологии оценки коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления, разработанной в рамках сотрудничества Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины при поддержке Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) в партнерстве с Программой развития ООН в Украине (UNDP), вопросы землеотвода и управления коммунальным имуществом входят в ТОП коррупционных рисков в градостроительстве.

Исправить это должен Закон №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель". Согласно ему, каждая украинская территориальная община должна иметь план своего пространственного развития.

"Этот документ является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне и документацией по землеустройству. Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, однако очень гибкий, ведь изменения можно вносить ежегодно. И именно эта документация будет определять, где будет строиться садик, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки", - объясняет Шуляк.

Комплексный план делит территорию громады на функциональные зоны - жилая застройка, промышленность и тому подобное. Для каждой такой зоны определены перечни видов целевого назначения земельных участков, и именно из этого перечня владелец может самостоятельно выбрать тот, который по его мнению является наиболее перспективным.

"То есть нельзя, например, выбрать "жилищное строительство" на территории, которую комплексный план определил, как "промышленную" и наоборот. Это правило касается как частных собственников, так и органов, уполномоченных распоряжаться земельными ресурсами: нельзя выделить кому-то земельный участок, целевое назначение которого не согласуется с функциональным зонированием, определенным комплексным планом", - уточняет Шуляк.

Она подчеркивает, что ранее законодательство позволяло уточнять генплан детальными планами территории (ДПТ). При этом, предел допустимого "уточнения" законодательно определен не был. Этим пользовались многочисленные застройщики, которые в сговоре с местными властями проталкивали ДПТ, которые "уточняли" генплан так, что прямо противоречили ему.

В дальнейшем, именно на основании таких ДПТ определялось целевое назначение земельных участков, которые отводились под застройку и получались соответствующие разрешительные документы. С 1 января 2025 года ДПТ больше не могут определять функциональное назначение территории. Оно будет определяться исключительно комплексным планом пространственного развития территории тергромады или генпланом населенного пункта.

"Важно, что планы пространственного развития распространяются не только на населенные пункты громады, но и на территории за ее пределами. Также такие планы очень важны и в контексте восстановления, поскольку без качественного планирования это невозможно", - отметила глава комитета по градостроительству.

Парламентарий также подчеркнула, что благодаря планам пространственного развития застройщиками запрещено финансировать разработку ДПТ. Это не является исключением и очень часто использовалось девелоперами. Отныне это возможно только за бюджетные средства и за средства международных партнеров.

"Еще один важнейший в контексте антикоррупционных механизмов - публичность планов пространственного развития", - отметила Елена Шуляк.

Во-первых, их создание будет возможным только с учетом общественного мнения жителей громады. Во-вторых, такой план должен обязательно пройти независимую экспертизу. В-третьих, эта информация будет абсолютно открытой, то есть, каждый житель общины сможет посмотреть, для чего планируется использовать те или иные территории, имеющиеся на соответствующей территории ограничения в использовании земель в сфере застройки (например, по предельно допустимой высотности застройки, соблюдение режима охранных зон и т.д.)

"Это значительный шаг в преодолении коррупции в сфере градостроительства. По факту, это стоп для различных чиновников, которые через взятки десятилетиями способствовали строительному беспределу", - резюмировала Елена Шуляк.