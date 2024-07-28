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До України наблизиться атмосферний фронт. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 28 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

28 липня до України наблизиться атмосферний фронт. Тому в частині областей ймовірні дощі, але спеку до +36 градусів ніхто не скасовував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Вже сьогодні до наших західних кордонів наблизиться атмосферний фронт. Він принесе аж ввечері в неділю грозові дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину", - розповіла вона.

Поки що, за словами синоптика, значна частина України у неділю належатиме сухій повітряній масі.

"Температура повітря буде високою. Протягом дня очікується +29...+33 градусів, у південній частині +32...+36 градусів. У Києві буде сухо та +30...+32 градусів", - додала Діденко.

Детальніше про погоду на 28 липня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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