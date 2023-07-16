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В Україні набирають помічників ветеранів: як взяти участь

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні триває набір для участі в експериментальному проєкті щодо запровадження Інституту помічника ветерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Він створений для ветеранів та членів їхніх родин, які готові допомогти іншим ветеранам пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які гарантовані їм державою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у проєкті можуть взяти участь ветерани війни та члени їхніх сімей, постраждалі учасники Революції Гідності.

Як можна подати заявку

Заяву на участь можна подати на платформі "е-Ветеран". У Мінреінтеграції повідомили, що відібраних учасників спрямують на навчання, підвищення кваліфікації та працевлаштування в одній із територіальних громад у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській або Миколаївській областях.

Допомога ветеранам в Україні

На тлі повномасштабної агресії РФ проти України Міністерство соціальної політики взялось за впровадження низки проектів, спрямованих на надання допомоги військовим та ветеранам.

Також Кабінет міністрів розширив проект "єРобота" та запускає нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Заявки можна подавати через "Дію" з 10 квітня.

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