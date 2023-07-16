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В Украине набирают помощников ветеранов: как принять участие

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине идет набор для участия в экспериментальном проекте по внедрению Института помощника ветерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Он создан для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые гарантированы им государством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в проекте могут принять участие ветераны войны и члены их семей, пострадавшие участники Революции Достоинства.

Как можно подать заявку

Заявление на участие можно подать на платформе "е-Ветеран ". В Минреинтеграции сообщили, что отобранных участников направят на обучение, повышение квалификации и трудоустройство в одной из территориальных общин в Винницкой, Днепропетровской, Львовской или Николаевской областях.

Помощь ветеранам в Украине

На фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины Министерство социальной политики приступило к внедрению ряда проектов, направленных на оказание помощи военным и ветеранам.

Также Кабинет министров расширил проект "єРабота" и запускает новые грантовые программы для ветеранов по созданию или развитию собственного бизнеса. Заявки можно подавать через "Дію" с 10 апреля.

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