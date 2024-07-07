В Україні можуть зрости ціни на популярні напої: подробиці

Про що йдеться у декларації

Згідно з оприлюдненою постановою Кабінету міністрів №751 від 28 червня 2024 року, Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки було схвалено.

У документі зазначається, що пріоритетом податкової політики на ці роки є:

забезпечення стабільних податкових надходжень, необхідних для фінансування першочергових витрат

впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування

виконання міжнародних зобов'язань України в частині податкової політики

Наголошується, що для збереження поточної бази оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб (а також забезпечення її цілісності) буде продовжено утримання від запровадження будь-яких податкових та адміністративних заходів, які можуть негативно вплинути на базу податкових надходжень.

Водночас впродовж 2025-2027 років буде впроваджено заходи щодо реформування податкової політики та податкового адміністрування, передбачені Національною стратегією доходів до 2030 року.

Що відомо про акциз на солодкі напої

Згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, одним із пріоритетних завдань податкової політики є запровадження акцизного податку на підсолоджені цукром напої.

Виходячи з цього може збільшитись і їхня вартість.

Міністерство охорони здоров'я України підтримує цю ініціативу, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру, тому постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до:

розвитку діабету

появи надмірної ваги

ожиріння тощо

За словами експертів, приклади деяких країн вказують на те, що податок на солодкі мінеральні та газовані води зменшував кількість хворих на діабет та серцево-судинні захворювання, а також ожиріння (серед дітей і дорослих).

У Великій Британії такий податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі - щоб не сплачувати до бюджету додаткові кошти.

Згідно з підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), зростання ціни на солодкі напої на 20% шляхом оподаткування може призвести до скорочення їхнього споживання приблизно на ті ж самі 20%.

Як щодо законодавства

На тлі підготовки до таких змін (щодо оподаткування підсолоджених напоїв) у березні 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано два законопроекти: