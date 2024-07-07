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В Україні можуть зрости ціни на популярні напої: подробиці

Акциз на солодкі напої може змінити їхню вартість (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно Кабінет міністрів оприлюднив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. З неї випливає, що в Україні планують запровадити акциз на напої з цукром.

РБК-Україна розповідає, що про це варто знати українцям.

Про що йдеться у декларації

Згідно з оприлюдненою постановою Кабінету міністрів №751 від 28 червня 2024 року, Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки було схвалено.

У документі зазначається, що пріоритетом податкової політики на ці роки є:

  • забезпечення стабільних податкових надходжень, необхідних для фінансування першочергових витрат
  • впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування
  • виконання міжнародних зобов'язань України в частині податкової політики

Наголошується, що для збереження поточної бази оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб (а також забезпечення її цілісності) буде продовжено утримання від запровадження будь-яких податкових та адміністративних заходів, які можуть негативно вплинути на базу податкових надходжень.

Водночас впродовж 2025-2027 років буде впроваджено заходи щодо реформування податкової політики та податкового адміністрування, передбачені Національною стратегією доходів до 2030 року.

Що відомо про акциз на солодкі напої

Згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, одним із пріоритетних завдань податкової політики є запровадження акцизного податку на підсолоджені цукром напої.

Виходячи з цього може збільшитись і їхня вартість.

Міністерство охорони здоров'я України підтримує цю ініціативу, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру, тому постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до:

  • розвитку діабету
  • появи надмірної ваги
  • ожиріння тощо

За словами експертів, приклади деяких країн вказують на те, що податок на солодкі мінеральні та газовані води зменшував кількість хворих на діабет та серцево-судинні захворювання, а також ожиріння (серед дітей і дорослих).

У Великій Британії такий податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі - щоб не сплачувати до бюджету додаткові кошти.

Згідно з підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), зростання ціни на солодкі напої на 20% шляхом оподаткування може призвести до скорочення їхнього споживання приблизно на ті ж самі 20%.

Як щодо законодавства

На тлі підготовки до таких змін (щодо оподаткування підсолоджених напоїв) у березні 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано два законопроекти:

  • проект закону №9032-1, який через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (близько 4,4 грн) на один літр напою
  • проект закону №9033-1, який визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах (ініційовану першою леді Оленою Зеленською)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які цукрозамінники безпечні.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Урядовий портал", постанова Кабінету міністрів №751, Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, Міністерство охорони здоров'я України.

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