В Украине могут вырасти цены на популярные напитки: подробности

О чем идет речь в декларации

Согласно обнародованному постановлению Кабинета министров №751 от 28 июня 2024 года, Бюджетная декларация на 2025-2027 годы была принята.

В документе отмечается, что приоритетом налоговой политики на эти годы являются:

обеспечение стабильных налоговых поступлений, необходимых для финансирования первоочередных расходов

внедрение современных цифровых решений налогового администрирования

выполнение международных обязательств Украины в части налоговой политики

Подчеркивается, что для сохранения текущей налогооблагаемой базы доходов юридических и физических лиц (а также обеспечения ее целостности) будет продолжено воздержание от введения любых налоговых и административных мер, которые могут негативно повлиять на базу налоговых поступлений.

В то же время, в течение 2025-2027 годов будут внедрены меры по реформированию налоговой политики и налогового администрирования, предусмотренные Национальной стратегией доходов до 2030 года.

Что известно об акцизе на сладкие напитки

Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, одной из приоритетных задач налоговой политики является введение акцизного налога на подслащенные сахаром напитки.

Исходя из этого, может увеличиться и их стоимость.

Министерство здравоохранения Украины поддерживает эту инициативу, ведь в литре такого напитка часто содержится больше суточной нормы сахара, поэтому постоянное употребление сладких газированных напитков приводит к:

развитию диабета

появлению избыточного веса

ожирению и т.п.

По словам экспертов, примеры некоторых стран указывают на то, что налог на сладкие минеральные и газированные воды уменьшал количество больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также ожирением (среди детей и взрослых).

В Великобритании такой налог заставил производителей снизить уровень сахара в сладкой газировке вдвое - чтобы не платить в бюджет дополнительные средства.

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рост цены на сладкие напитки на 20% путем налогообложения может привести к сокращению их потребления примерно на те же 20%.

Как насчет законодательства

На фоне подготовки к таким изменениям (по налогообложению подслащенных напитков) в марте 2023 года в Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта: