ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу, - Оператор ГТС

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 10:56
Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу, - Оператор ГТС Фото: Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу для гарантування безпеки постачання. На цьому під час виступу на Central European Energy Day 2022 наголосив т.в.о. голови Оператора ГТС України Павел Станчак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Керівник ОГТСУ закликав міжнародних партнерів задля стабільності та подальшого планування ринку країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) збільшити гарантовані потужності в точках з’єднання з Україною на довготривалій основі.

Як зазначив під час презентації Станчак, зі свого боку Україна може зробити свій внесок у безпеку постачання шляхом надання доступу до підземних газових сховищ в режимі "митний склад" (без податків і митних зборів), забезпечення доступу до регіонального транзиту газу на короткі відстані між країнами ЦСЄ, інтеграції в галузь відновлюваної газової промисловості та сприяння переходу до зеленої енергії.

Нагадаємо, у 2022 році Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі. Гарантовані потужності (day-ahead) для імпорту газу з Польщі до України складають 4 млн кубометрів на добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Імпорт газу ГТС
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці