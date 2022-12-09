Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа, - Оператор ГТС

Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа для обеспечения безопасности поставок. Это во время выступления на Central European Energy Day 2022 отметил врио главы Оператора ГТС Украины Павел Станчак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Руководитель ОГТСУ призвал международных партнеров в целях стабильности и дальнейшего планирования рынка стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) увеличить гарантированные мощности в точках соединения с Украиной на долгосрочной основе.

Как отметил во время презентации Станчак, со своей стороны Украина может внести свой вклад в безопасность поставок путем предоставления доступа к подземным газовым хранилищам в режиме "таможенный склад" (без налогов и таможенных пошлин), обеспечении доступа к региональному транзиту газа на короткие расстояния между странами ЦВЕ, интеграции в отрасль возобновляемой газовой промышленности и содействие переходу к зеленой энергии.