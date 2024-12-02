В Україні можуть змінити екологічні вимоги для окремих видів транспорту: що відомо

У п'ятницю, 29 листопада, у Верховній Раді зареєстрували проект закону №12267, який може послабити вимоги щодо екологічних норм для деяких транспортних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на картку законопроекту.
Проект закону №12267 має на меті внести зміни до:
Його ініціатором виступила група народних депутатів (55 осіб), серед яких: Данило Гетманцев, Олександр Федієнко, Євген Петруняк, Галина Третьякова, Юлія Діденко, Володимир Іванов, Євгенія Кравчук та інші.
Законопроект №12267 (скриншот: itd.rada.gov.ua)
Станом на понеділок, 2 грудня, документ було передано на розгляд керівництву (ані тексту законопроекту, ані пояснювальної записки до нього опубліковано поки що не було).
Тим часом в асоціації автовиробників України повідомили, що для деяких транспортних засобів можуть послабити вимоги щодо екологічних норм.
"Депутати ініціювали відстрочення впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам "Євро-6" для вантажних авто та автобусів. Відповідний законопроєкт (№12267) вже зареєстровано у Верховній Раді", - уточнили у прес-службі "УкрАвтопром" у Telegram.
Українцям нагадали, що згідно з чинним законодавством з 1 січня 2025 року відповідати нормам "Євро-6" повинні нові та вживані сідлові тягачі, автобуси, вантажні авто, спецтехніка, а також нові легкові автомобілі, які подаються на першу реєстрацію в Україні.
Якщо ж народні депутати підтримають законопроект №12267, вимоги щодо відповідності "Євро-6" для транспортних засобів за кодами УКТ ЗЕД 8701 20, 8702, 8704, 8705 - як для нових, так і тих, що були у користуванні - відтермінуються до 1 січня 2027 року.
Допис "УкрАвтопром" (скриншот: t.me/ukrautoprom)
Зазначимо, що код УКТ ЗЕД (Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності) - це систематизований перелік товарів, який складається на основі гармонізованої системи опису й кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України.
По суті код УКТ ЗЕД - класифікатор товарів, який використовується на митниці для ідентифікації товару, визначення ставки мита, заповнення податкової накладної й декларування товарів під час митного оформлення, впровадження заходів контролю, спрощення ведення митної статистики тощо.
Згідно з українською класифікацією товарів ЗЕД:
Нагадаємо, "Євро-6" (або ж Euro 6) - це екологічний стандарт, який регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах транспортних засобів.
В Європейському Союзі його було запроваджено з вересня 2015 року (тоді як в Україні з 1 січня 2016 року почав діяти стандарт "Євро-5" - для всіх нових імпортованих з-за кордону автомобілів, автобусів, вантажівок і тракторів).
В цілому "Євро-6" є частиною європейського законодавства, згідно з якою регламентується рівень шкідливих викидів автомобілів.
Цей стандарт дозволяє зробити транспортні засоби менш шкідливими для навколишнього середовища, адже встановлює обмеження щодо кількості газоподібних оксидів азоту (NOx) та вуглеводнів, яка може міститися у викидах транспортного засобу на один кілометр пробігу.
Згідно з новим стандартом "Євро-6", для автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами діють різні обмеження.
На початку грудня 2019 року Верховна Рада перенесла термін впровадження в Україні екологічних вимог "Євро-6" для нових легкових автомобілів під час їх виробництва та імпорту на 1 січня 2025 року (схваливши законопроект №2078-1).
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