В Україні можуть змінити екологічні вимоги для окремих видів транспорту: що відомо

Що може змінити зареєстрований у ВРУ законопроект

Проект закону №12267 має на меті внести зміни до:

Митного кодексу України - щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення

закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" - щодо вимог відповідності екологічним нормам

Його ініціатором виступила група народних депутатів (55 осіб), серед яких: Данило Гетманцев, Олександр Федієнко, Євген Петруняк, Галина Третьякова, Юлія Діденко, Володимир Іванов, Євгенія Кравчук та інші.

Законопроект №12267 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Станом на понеділок, 2 грудня, документ було передано на розгляд керівництву (ані тексту законопроекту, ані пояснювальної записки до нього опубліковано поки що не було).

Тим часом в асоціації автовиробників України повідомили, що для деяких транспортних засобів можуть послабити вимоги щодо екологічних норм.

"Депутати ініціювали відстрочення впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам "Євро-6" для вантажних авто та автобусів. Відповідний законопроєкт (№12267) вже зареєстровано у Верховній Раді", - уточнили у прес-службі "УкрАвтопром" у Telegram.

Українцям нагадали, що згідно з чинним законодавством з 1 січня 2025 року відповідати нормам "Євро-6" повинні нові та вживані сідлові тягачі, автобуси, вантажні авто, спецтехніка, а також нові легкові автомобілі, які подаються на першу реєстрацію в Україні.

Якщо ж народні депутати підтримають законопроект №12267, вимоги щодо відповідності "Євро-6" для транспортних засобів за кодами УКТ ЗЕД 8701 20, 8702, 8704, 8705 - як для нових, так і тих, що були у користуванні - відтермінуються до 1 січня 2027 року.

Допис "УкрАвтопром" (скриншот: t.me/ukrautoprom)

Зазначимо, що код УКТ ЗЕД (Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності) - це систематизований перелік товарів, який складається на основі гармонізованої системи опису й кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України.

По суті код УКТ ЗЕД - класифікатор товарів, який використовується на митниці для ідентифікації товару, визначення ставки мита, заповнення податкової накладної й декларування товарів під час митного оформлення, впровадження заходів контролю, спрощення ведення митної статистики тощо.

Згідно з українською класифікацією товарів ЗЕД: