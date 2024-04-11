В Україні можуть запровадити новий статус замість "обмежено придатного". Що відомо

В Україні замість "обмежено придатного" можуть запровадити новий статус. Однак чи буде його прописано в новому наказі щодо ВЛК, поки що не відомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Так, у відповідь на запит ВВС департамент охорони здоровʼя України повідомив, що запропоновані зміни до наказу передбачають п'ять статусів. А саме:
Саме категорія "придатних до служби", як зазначають в статті, в певних частинах і є тим, що може замінити статус "обмежено придатних".
У той же час, як констатує ВВС, хоч депутати і ухвалили новий закон, Міноборони ще не розробило новий наказ №402 про ВЛК. Тому медики наразі поки що не мають критеріїв, куди віднести обмежено придатного - до придатних чи непридатних. А вище вказану кваліфікацію можна поки разглядати як пропозицію в якості змін, бо що буде в оновленому наказі про ВЛК - поки невідомо.
Зазначимо, що новий наказ Міноборони розробляє разом з головними медиками ЗСУ, експертами МОЗ, громадськими організаціями. У прикінцевих положеннях закону вказано, що на цю роботу міністерство має три місяці.
Після того, як список хвороб оновлять, як пише ВВС, когось із тих, хто раніше був обмежено придатним - звільнять.
"Але можна припустити, що таких буде небагато, тому що війську критично бракує людей. Людей більше не визнаватимуть обмежено придатними, але можуть визнати придатними тільки для служби в забезпеченні, ТЦК, спорудах тощо", - припускають журналісти.
Ще у вересні 2023 року президент України Володимир Зеленський доручив урегулювати питання терміну "обмежено придатних" для мобілізації.
Буквально нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, що, зокрема, передбачає скасування статусу "обмежено придатний". У зв'язку з цим, українців, які раніше були визнані обмежено придатними, зобов'язали протягом 9 місяців пройти повторний медогляд, до 4 лютого 2025 року.
Але як писало РБК-Україна, такий огляд буде можливий після того, як підзаконні акти приведуть у відповідність до нового закону, зокрема це стосується і наказу №402 про ВЛК. До цього військово-лікарські комісії не зможуть діяти за нормами проекту №10313.
Днями повідомлялося, що в Україні визначать перелік медичних діагнозів, за допомогою якого хочуть врегулювати питання скасування статусу "обмежено придатний".
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