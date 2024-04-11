В Україні можуть запровадити новий статус замість "обмежено придатного". Що відомо

Так, у відповідь на запит ВВС департамент охорони здоровʼя України повідомив, що запропоновані зміни до наказу передбачають п'ять статусів. А саме:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатні з переоглядом через 6-12 місяців;

тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше);

придатні;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.

Саме категорія "придатних до служби", як зазначають в статті, в певних частинах і є тим, що може замінити статус "обмежено придатних".

Новий наказ розробляється

У той же час, як констатує ВВС, хоч депутати і ухвалили новий закон, Міноборони ще не розробило новий наказ №402 про ВЛК. Тому медики наразі поки що не мають критеріїв, куди віднести обмежено придатного - до придатних чи непридатних. А вище вказану кваліфікацію можна поки разглядати як пропозицію в якості змін, бо що буде в оновленому наказі про ВЛК - поки невідомо.

Зазначимо, що новий наказ Міноборони розробляє разом з головними медиками ЗСУ, експертами МОЗ, громадськими організаціями. У прикінцевих положеннях закону вказано, що на цю роботу міністерство має три місяці.

Що зміниться після оновлення наказу

Після того, як список хвороб оновлять, як пише ВВС, когось із тих, хто раніше був обмежено придатним - звільнять.

"Але можна припустити, що таких буде небагато, тому що війську критично бракує людей. Людей більше не визнаватимуть обмежено придатними, але можуть визнати придатними тільки для служби в забезпеченні, ТЦК, спорудах тощо", - припускають журналісти.